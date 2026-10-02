Comincia la conferenza stampa per la presentazione del progetto per la costruzione del Museo del Grande Torino. A Villa Claretta sono presenti istituzioni comunali e regionali, ma anche ex calciatori granata come Sala e Zaccarelli.

Dario Lorenzoni, Assessore ai lavori pubblici e all'innovazione digitale Grugliasco: "Abbiamo ospitato il museo del Toro. Doveva essere provvisorio. Ci teniamo a perdere il museo perché la sua casa è a Torino. Qualche tassello è stato fatto, non basta, dobbiamo fare qualcosina in più".

Beccaria: "Quello che voglio sottolineare è l'unicità di questo museo. Questo è l'unico museo che è gestito con risorse di volontariato. Tutti quanti lavoriamo per la causa comune. Queste situazioni pur essendo belle e importanti è giusto che abbiano un termine. Finora abbiamo fatto gli amatori ed è giusto che facciamo i professionisti, il Filadelfia richiede un altro impegno. Il Fila è il cuore pulsante dove tutto è nato. Perché noi nasciamo il 30 giugno 1994 quando Calleri dismise le attività. Al Filadelfia dovremo essere aperti 7 giorni su 7. Un percorso nelle nostre intenzioni protetto, che manterrà il ruolo delle guide come ciliegina sulla torta per tutti quelli che vorranno un racconto appassionato dei tifosi. Questo museo non solo ripercorre la storia sportiva del Torino, ma anche della nostra città e della nostra nazione".

Renato Zaccarelli: "Quando Luca Asvisio mi ha chiesto di entrare in questo gruppo avevo difficoltà. Ma passo dopo passo la squadra ha cominciato a ingranare. Oggi possiamo essere fieri del lavoro che abbiamo fatto. Oggi ci serve l'ultimo assist. Claudio sala è qui con noi ma qui non ce lo può dare. Sento che abbiamo una responsabilità. Far sì che questa memoria verrà consegnata a chi verrà dopo di noi. Questo museo non vuole essere luogo soltanto tramandare ricordi ma anche per comprenderne il significato. Se riusciremo a portare a termine questo progetto possiamo dire che gli Invincibili sono tornati a casa".

Claudio sala: "Io arrivo a Torino nel '69. Non conoscevo la storia del Torino. Vedo un'elica e una gomma e mi chiedo dove sono arrivato. 11 anni dove io ho amato questa squadra. Sono qui per quelli che lottano e per portare a casa un risultato. Abbiamo purtroppo vinto una volta sola. Per quanto riguarda la storia del Torino mi fa piacere che torni al Filadelfia. Complimenti per la scelta. Penso di dedicarmi per far si che questa squadra abbia ancora un futuro".

Giampaolo Muliari: "Volevo ringraziare Renato: non ti ho mai visto così emozionato. Per noi portare il museo al fila non è solo gesto fisico ma portare un percorso di vita durato 30 anni. Il desiderio di portare a termine un percorso restituendo il museo nella sua casa".

Marco Bo, architetto del progetto: "Il museo del Toro va a inserirsi nel lotto ancora libero. Caratterizzato da parte edificare e dedicata ai parcheggi. L'iter autorizzazione non è stato breve. L'edificio pensato è stato pensato lasciano perdere progettazioni precedenti. Ho pensato a un contenitore quasi sabaudo. Per contenere il più possibile i costi è stato creare un contenitore molto basico. L'edificio si compone di due piani fuori terra. Uno al piano terra e due spazi verdi ai lati, uno fondamentale che chiamo aiuola o giardino della memoria. L'altro giardino che chiamo giardino del pallone. Ingresso, reception, alla sinistra c'è la sala polivalente per la cittadinanza. A fianco una sala riunione polivalente per gli ex calciatori per fare una loro sede anche per incontri. Sarà una cosa che occasionalmente verrà sfruttata come prima sala di mostre temporanee. C'è anche un'apertura verso il giardino della memoria. Una zona servizi importante che può accogliere comitive. Da qui al museo permanente di dimensioni 950 metri. Ci sono 2 uscite di sicurezza. E terminato il giro si ritorna nella parte sottostante e si indirizza visitatori nello spazio book shop. C'è una caffetteria e la possibilità per i giocatori di far giocare i ragazzini nello spazio del pallone. Per il tempo di realizzazione io ritengo che in 15 mesi si possa realizzare".

Assessore Carretta: "Il museo si basa sull'aereo, una storia, ma anche un futuro da costruire. Un museo da dedicare al Toro è fondamentale. La grande forza del Toro è di entrare a vibrare anche se non si è tifosi del toro. Un museo fondamentale nella costruzione di un percorso che va dallo Stadio al Robaldo. Oggi è un momento importante e da qui bisogna partire".

Asvisio: "Nel vecchio programma di mandato della giunta c'era il rilancio del Filadelfia. È possibile che vostro programma di mandato possa riproporre che museo e questa parte di torino possa essere rilanciata"?

Carretta: "Si parlava di cittadella granata. Ci vorranno altri cinque anni per portare a termine certi progetti"