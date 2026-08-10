Il Torino si prepara al primo appuntamento ufficiale della stagione 2026/2027. Sabato 15 agosto, alle ore 21:15, lo Stadio Olimpico Grande Torino aprirà i battenti per la sfida ad eliminazione diretta contro la Carrarese, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Una notte di Ferragosto a tinte granata che segna l'esordio dei ragazzi di Abate davanti ai propri tifosi. La società ha reso note le modalità di acquisto dei tagliandi e le informazioni utili per sostenere la squadra in questa primissima gara della nuova stagione.

I biglietti sono già disponibili sui canali ufficiali e sulla piattaforma Vivaticket: i sostenitori granata abbonati entro lunedì 20 luglio, potranno acquistare il biglietto al costo di 1 euro entro la mezzanotte di martedì 11 agosto. Per il settore ospiti, dedicato ai sostenitori toscani, la capienza prevista è di 1.489 posti al prezzo unico di 10 euro, con vendita aperta fino a venerdì 14 agosto alle ore 19:00 e senza particolari limitazioni. A seguire il comunicato del club: “Primo impegno ufficiale della stagione 2026/27 per i Granata: sabato 15 agosto alle ore 21:15, il Toro affronterà la Carrarese nei 32esimi di Coppa Italia. Chi si è abbonato entro lunedì 20 luglio, durante la prima fase della campagna abbonamenti, potrà acquistare Torino-Carrarese a 1 euro entro la mezzanotte di martedì 11 agosto. Per farlo basterà andare nella sezione biglietteria del sito, cliccare su "Abbonati Fase 1" e inserire il numero della propria Tessera Cuore Granata. Per tutti gli altri tifosi, biglietti disponibili a partire da 10 Euro nelle Curve e nei Distinti. Vi aspettiamo allo stadio per il nuovo inizio di stagione!”