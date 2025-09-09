Israele-Italia, Solomon si mette in mostra: il Torino lo aveva cercato nel 2022

Nella sfida vinta dall'Italia contro Israele, ha brillato la prestazioni di Manor Solomon, esterno offensivo cercato in passato anche dal Toro

Federico De Milano Caporedattore 9 settembre - 18:01

Chi ha guardato la sfida tra Israele e Italia per le qualificazioni ai Mondiali 2026, avrà certamente notato la grinta e la voglia che i giocatori israeliani avevano di mettere in difficoltà una squadra più forte come quella di Gennaro Gattuso. Nella formazione avversaria degli azzurri uno dei giocatori che più si è messo in mostra è stato certamente Manor Solomon. Il laterale offensivo classe 1999 è stato anche un obiettivo di mercato del Torino nell'estate del 2022.

La carriera di Solomon: in quali squadre è stato dopo il tentativo del Torino? — L'estate 2022 è la seconda del ciclo Ivan Juric e quella in cui non vengono riscattati Josip Brekalo e Dennis Praet come esterni offensivi per il 3-4-2-1 del tecnico croato. Uno dei nomi sondati sul mercato dal DT Vagnati fu allora anche Manor Solomon ma alla fine il club granata puntò su Nemanja Radonjic, Nikola Vlasic e Aleksey Miranchuk nel corso di quell'estate. Il calciatore israeliano ha giocato nello Shakhtar Donetsk da gennaio 2019 proprio all'estate 2022 e il Toro aveva provato ad anticipare la concorrenza di altri club cercando un accordo con la società ucraina. Alla fine però il giocatore israeliano ha preferito volare in Premier League dove ha militato prima nel Fulham e poi nel Tottenham, tuttavia le cose nel campionato inglese non sono andate benissimo per lui e l'ultima stagione l'ha disputata in prestito in Championship (la seconda divisione inglese) con il Leeds dove ha raccolto la bellezza di 10 gol e 12 assist. Nonostante ciò il Tottenham non ha di nuovo puntato su di lui e nell'ultimo giorno di mercato ha firmato con il Villarreal dove è passato in prestito per tentare una nuova esperienza in Spagna.

La linea ucraina per il Toro: in un'estate aveva fatto dei tentativi per Solomon e Dovbyk — La prestazione di Solomon contro l'Italia ha confermato ancora una volta quali siano le qualità tecniche e nell'uno contro uno dell'esterno sinistro classe 1999. Con il suo piede destro riesce a creare sempre diverse occasioni da gol per i compagni, come testimonia l'assist procurato per il gol di Peretz del momentaneo 2-1 in favore di Israele. Nell'estate del 2022 il Torino aveva inoltre un doppio filo legato alle trattative per dei giocatori del campionato ucraino. Al tempo infatti - oltre a Solomon che giocava nello Shakhtar - uno degli obiettivi di Vagnati era stato anche Artem Dovbyk: il centravanti oggi in forza alla Roma (ma al tempo nelle fila del Dnipro-1) ha poi fatto le fortune del Girona dove ha saputo vincere un titolo di capocannoniere con 24 gol nel campionato spagnolo nel 2023/24. Difficile quindi dire se Solomon e Dovbyk avrebbero potuto fare le fortune del Torino di Juric in quella stagione, fatto sta che le loro carriere ora stanno vivendo un momento di appannamento con i club proprietari dei loro cartellini mentre per i granata potrebbero forse rappresentare in parte un rimpianto se i due giocassero ai livelli di quanto mostrato con la nazionale israeliana e con il Girona.