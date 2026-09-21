55 anni per Roberto Muzzi, uno degli uomini che hanno accompagnato i primi passi del Torino targato Urbano Cairo. Nato a Marino il 21 settembre 1971, l’ex attaccante arrivò in granata nell’estate del 2005, quando il club era appena ripartito dopo il fallimento e aveva ottenuto l’iscrizione alla Serie B. Fu una delle ultime operazioni di quel mercato e, insieme a Stellone, Abbruscato e Rosina, contribuì alla stagione che riportò immediatamente il Toro in Serie A.

Muzzi esordì il 10 settembre 2005 in Torino-AlbinoLeffe 1-0, la prima gara ufficiale del nuovo Torino Fc. La sua esperienza e il suo temperamento diventarono presto un punto di riferimento per la squadra, tanto da accompagnarlo anche nella stagione successiva, quella del ritorno nella massima serie. In due annate raccolse 61 presenze e 11 reti, numeri che raccontano una presenza tutt’altro che marginale. Il gol più pesante arrivò il 13 maggio 2007, all’Olimpico contro la Roma: Muzzi trovò la rete che diede al Torino di Gianni De Biasi tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Un’immagine rimasta legata a quella prima squadra dell’era Cairo e alla carriera granata di un attaccante capace di superare le 90 reti in Serie A.

Auguri da parte di tutta la redazione di Toro News!