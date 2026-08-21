Ci siamo, è la settimana clou: comincia la Serie A 2026/27. E con il campionato comincia anche il gioco più amato dai tifosi: riparte il Fantacalcio. Alcuni attendono la fine del calciomercato per trovarsi con i propri amici-rivali e fare l'asta. Altri, invece, non vogliono perdersi nessun momento, nessuna partita, e hanno già cominciato. Anche noi di Toro News cominciamo a darvi consigli già dalla prima giornata di Serie A. All'esordio il Torino di Abate affronta in casa il Milan di Amorim: nel primo episodio di una rubrica che vi accompagnerà per tutta la stagione, scopriamo qual è il giocatore da schierare assolutamente tra le fila dei granata grazie ai consigli di Antonio Giordano, giornalista e pagellista di Fantacalcio.it.

Fantacalcio, la certezza di giornata: chi schierare del Torino

Forse il giocatore più chiacchierato in questo calciomercato, il Torino l'ha voluto tenere e continua a voler fare di lui l'elemento di riferimento sulla corsia mancina in questa stagione:. Il classe 2007 è stato avvicinato da diversi club, ma è a Torino per giocarsi le sue carte: vuole fare la stagione d'esordio in Serie A con la maglia granata. Al Fantacalcio è una scommessa anche da pochi crediti, ma già nella prima giornata può regalare emozioni: per Torino-Milan non si può non schierare Alessio Cacciamani.