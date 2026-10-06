Tutte le partite dei granata in nazionale nella giornata di oggi
E il progetto? (VIDEO)
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Dopodiché, non ci sarà più possibilità. Ultima chiamata per i giocatori del Torino che oggi si trovano ancora a dover giocare un'ultima partita con la propria formazione nazionale. Ultima possibilità per mandare dai propri ritiri alcuni messaggi ad Abate e per ripartire dalla sesta giornata di Serie A con un ruolo più da protagonisti. Poi, si tornerà al Filadelfia.
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