Tutte le partite dei granata in nazionale nella giornata di oggi

Redazione Toro News
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E il progetto? (VIDEO)

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Dopodiché, non ci sarà più possibilità. Ultima chiamata per i giocatori del Torino che oggi si trovano ancora a dover giocare un'ultima partita con la propria formazione nazionale. Ultima possibilità per mandare dai propri ritiri alcuni messaggi ad Abate e per ripartire dalla sesta giornata di Serie A con un ruolo più da protagonisti. Poi, si tornerà al Filadelfia.

Scotland v Switzerland - UEFA Nations League 2026/27 Group B1 MD2

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