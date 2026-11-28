1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

Abouklhal - Fortini

È una partita fondamentale per entrambe le squadre. Il Torino deve dare una risposta concreta dopo un solo punto nelle ultime quattro gare, mentre i capitolini sono primi in classifica in solitaria. Vincere vorrebbe dire restare attaccati ancora al treno Champions League we cullare anche i grandi sogni della piazza.

BOLOGNA, ITALY - SEPTEMBER 19: Niccolò Fortini of Torino FC in action during the Serie A match between Bologna FC and Torino FC at Stadio Renato Dall'Ara on September 19, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Il primo ballottaggio della gara contro la Lazio riguarda la catena di destra. I dubbi di Abate sono tra Abouklhal e Fortini. Il primo è a disposizione di Abate da diverso tempo, ma si porta sulla coscienza tante prestazioni non all'altezza e in ultimo anche il fragile duello contro Lang costato poi il gol a McTominay nell'ultima gara col Napoli. Il secondo non gioca dalla gara contro il Bologna e ha impiegato non poco tempo per tornare a disposizione. Ma rispetto al collega di reparto, che non ha mai dato delle effettive risposte, l'ex viola ha fatto intravedere una buona corsa e delle buone doti tecniche. Ai nastri di partenza e con qualche centimetro di vantaggio c'è Niccolò Fortini.

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4