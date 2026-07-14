Si chiude l'esperienza di Giuseppe Gerundo al Torino, come anticipato nelle scorse settimane. Il massofisioterapista saluta il club granata dopo 6 anni: da sei stagioni a questa parte era nello staff sanitario del Torino guidato dal dottor Mozzone. Gerundo ha salutato così il club: “da oggi il Toro avrà un tifoso in più” afferma l’ormai ex componente sanitario del Toro con un post sul suo profilo Instagram dove ha voluto ringraziare la società e i tifoso della lunga esperienza con il club. A seguire il post completo.

“Ci ho messo un po' per pubblicare questo post, ma con questo post colgo l’occasione di salutare tutti quelli che per 6 anni hanno reso questo viaggio bellissimo in primis i miei colleghi che 6 anni fa mi hanno accolto come uno di loro da sempre poi tutti i calciatori che in questi sei anni sono stati partecipi di questo viaggio, poi tutti i dirigenti aiutanti e magazzinieri, e in ultimo tutti i tifosi e oggi il Torino avrà un tifoso in più perché il Torino non è una fede ma è qualcosa di più che voi mi avete fatto scoprire con il vostro tifo ogni partita. Ma come Sempre nella vita c'è un inizio e una fine, ma la fine c'è sempre un nuovo inizio, o chissà un Arrivederci .CIAO TORINO E Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie”.