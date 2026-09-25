La sosta per le Nazionali entra nel vivo e i riflettori del mondo granata si accendono anche sui giovani talenti impegnati in giro per l'Europa. Tra i profili più interessanti da seguire da vicino c'è indubbiamente Emirhan Ilkhan, centrocampista del Torino chiamato a rispondere alla convocazione della selezione Under 21 della Turchia. Per la compagine turca si tratta di una finestra internazionale cruciale: la nazionale turca sarà impegnata negli ultimi due turni delle qualificazioni ai prossimi Campionati Europei di categoria.

Turchia U21, missione Europeo: Ilkhan prende le chiavi del centrocampo

Inserita nel girone H, la Turchia U21 si gioca una fetta consistente delle proprie ambizioni di qualificazione attraverso un doppio impegno incandescente. Il primo ostacolo è ormai alle porte: domani, 26 settembre, la squadra scenderà in campo alle ore 18:00 per affrontare in trasferta un’insidiosa trasferta contro l'Ucraina. Un banco di prova fondamentale per misurare le ambizioni del gruppo, in un match che si preannuncia molto teso e tattico. Successivamente, il calendario offrirà l'opportunità di sfruttare il fattore campo. Il 6 ottobre, alle ore 19:00, la Turchia ospiterà tra le mura amiche la temibile Ungheria. Sei punti in palio che potrebbero ridisegnare gli equilibri del raggruppamento e per i quali il commissario tecnico punta forte sulla qualità e sul ritmo di Ilkhan.

Dalla maglia del Torino alla conquista dell'Europa con la Turchia U21

Per il mediano classe 2004, entrambe le sfide rappresentano una vetrina per mettersi ulteriormente in mostra. L'ex Besiktas ha l'occasione di mettere minuti importanti nelle gambe, affinando la posizione in mediana con quella visione di gioco e dinamicità che il Torino e Ignazio Abate attendono di vedere con continuità anche in Serie A. La prova del nove parte domani nella sfida di ritorno contro i gialloblù: la Turchia vuole l'allungo decisivo e il Torino osserva interessato il percorso del suo giovane talento.