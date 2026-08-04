E' il 2 agosto quando sulla statale 79 avviene lo scontro tra un camper e una navetta per la cascata delle Marmore. Lo scontro fontale tra i due veicoli ha registrato 34 feriti e 5 morti tra i quali Graziella Baldini e il marito Paolo Cosci, entrambi 60enni e zii di Francesco Baldini, allenatore della Primavera del Toro.

Il cordoglio del club: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto a Francesco Baldini, allenatore della squadra Primavera, nel ricordo degli zii Graziella Baldini e Paolo Cosci tragicamente scomparsi nell’incidente stradale sulla Rieti-Terni. A tutta la famiglia Baldini, ai parenti e ai tantissimi amici il profondo cordoglio e il fraterno abbraccio del mondo granata".

La redazione di Toro News si unisce al cordoglio e all'abbraccio a mister Baldini per la perdita dei cari.