Individuato l’autore delle scritte contro Cairo a Masio: è un 72enne del Torinese

Per l'uomo, una denuncia per deturpamento e diffamazione aggravata e la conferma del Daspo per due anni

Ha 72 anni e risiede nel Torinese l'autore delle scritte offensive a Masio, paese d'origine della famiglia di Urbano Cairo, rivolte allo stesso presidente del Torino. Secondo quanto riporta La Stampa, per mezzo delle riprese delle telecamere, l'uomo sarebbe stato individuato dai carabinieri. L’attività investigativa è stata seguita da una perquisizione domiciliare: nell’abitazione del responsabile sono stati sequestrati indumenti usati durante il raid e diversi striscioni diffamatori.