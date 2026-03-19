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Individuato l’autore delle scritte contro Cairo a Masio: è un 72enne del Torinese

Individuato l’autore delle scritte contro Cairo a Masio: è un 72enne del Torinese - immagine 1
Per l'uomo, una denuncia per deturpamento e diffamazione aggravata e la conferma del Daspo per due anni
Redazione Toro News

Ha 72 anni e risiede nel Torinese l'autore delle scritte offensive a Masio, paese d'origine della famiglia di Urbano Cairo, rivolte allo stesso presidente del Torino. Secondo quanto riporta La Stampa, per mezzo delle riprese delle telecamere, l'uomo sarebbe stato individuato dai carabinieri. L’attività investigativa è stata seguita da una perquisizione domiciliare: nell’abitazione del responsabile sono stati sequestrati indumenti usati durante il raid e diversi striscioni diffamatori.

Il responsabile, accusato di diffamazione aggravata e deturpamento, è stato deferito in stato di libertà al termine delle indagini condotte dai militari della Stazione di Oviglio con il supporto della Compagnia di Alessandria e gli è stato confermato il Daspo per due anni. Lo stesso Presidente Cairo aveva rilasciato dichiarazioni in merito pochi giorni fa, condannando l'accaduto.

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