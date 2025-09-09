Torino, come sta Schuurs? Cairo svela il vero problema. Rientro incerto

Da ormai due anni il Torino è costretto a fare a meno di uno dei giocatori più forti di tutta la sua rosa, vale a dire Perr Schuurs. Il difensore olandese si sta allenando da ormai diversi mesi in palestra e sulla parte atletica ma non è ancora tornato in campo per lavorare con i compagni o per giocare con il pallone. In questo scenario il suo rientro in campo rimane infatti ancora da stabilire e il tecnico granata Marco Baroni sembra intenzionato a lasciarlo fuori dalla lista per la Serie A, al pari di un altro difensore che non è stato ceduto in tempo nell'ultimo giorno di mercato ovvero Saba Sazonov.

A dare fiducia e speranza ai tifosi del Toro sono arrivate anche le parole di Baroni che, lo scorso 1 agosto quando nella conferenza stampa di presentazione , aveva svelato un retroscena del suo primo incontro con Schuurs: "Il primo giorno che ci siamo incontrati mi ha detto che lui sarebbe stato pronto per la prima di campionato. Questo fa capire la voglia che ha". Ovviamente il desiderio dell'ex Ajax di poter tornare subito in campo non corrispondeva alla realtà e infatti continua a lavorare da alcune settimane con lo staff medico per cercare di tornare in gruppo il prima possibile. Tuttavia, il fatto che la società e l'allenatore del Torino sembrino intenzionati a lasciare Schuurs fuori dalla lista dei giocatori per la Serie A fa capire che il suo rientro in campo non è ancora dietro l'angolo.

Cairo rivela: "Schuurs ha sofferto di problemi importanti di cartilagine"

A confermare questi timori ci ha pensato anche il patron Urbano Cairo. Il numero uno del club è intervenuto su TeleLombardia il 2 settembre scorso - per commentare il suo 20° anniversario da presidente granata e ha parlato anche di Schuurs. Le dichiarazioni di Cairo fanno capire come al momento sia anche solo difficile ipotizzare una data per il rientro in campo del difensore classe 1999. Il presidente ha infatti spiegato come l'olandese abbia avuto problemi di cartilagine: "Schuurs Ha avuto purtroppo problemi importanti, di cartilagine... Poi senza entrare nei dettagli tecnici, ma certamente ha avuto dei problemi. Spero possa tornare il prima possibile, ma per il momento non so dare una data. Al momento è difficile dirlo". Per il numero 3 del Toro sembra quindi che ci sarà ancora della strada da fare in questo lungo calvario che da ormai 23 mesi sta attraversando, il supporto dei tifosi granata non è mai mancato con tanti messaggi di sostegno e vicinanza pubblicati sui social e rimane la speranza di poterlo vedere tornare in campo il prima possibile per dare il suo enorme contributo a un reparto difensivo con qualche limite evidente.