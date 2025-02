Torino, le ultime dall’infermeria: Tameze fuori, emergenza a centrocampo

Torino, fuori Tameze: emergenza a centrocampo

Il più recente infortunio è quello di Adrien Tameze: il centrocampista francese, come hanno confermato gli esiti degli esami, ha riscontrato un trauma distrattivo al soleo sinistro. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno, ma quel che è certo è che l'ex Verona non potrà essere della partita di domani. L'infortunio di Tameze apre all'emergenza centrocampo, con il ballottaggio tra Gineitis, Linetty e il nuovo arrivato Casadei che dovranno contendersi due posti. Insieme al francese tra gli assenti si segnala Alieu Njie, che si è rotto il malleolo della caviglia destra e non si potrà vedere in campo quindi per almeno due mesi pieni. A questi si aggiungono naturalmente i lungodegenti Zapata, Savva, Ilkhan e Schuurs, con quest'ultimo che ha da pochi giorni dato aggiornamenti sulle sue condizioni attraverso il proprio profilo social. Da sottolineare anche la situazione di Ivan Ilic. Il serbo al momento è al centro di una trattativa in uscita aperta, ma si trova a Torino e si sta allenando. Come confermato dal tecnico in conferenza stampa, la sua condizione fisica è buona, e si stanno ultimando i processi di riabilitazione. Per questo motivo, se dovesse saltare la trattativa che può portare il giocatore in Russia, Ilic sarebbe reintegrato in rosa. Per il resto le parole di Vanoli rassicurano: "Gli altri stanno tutti bene".