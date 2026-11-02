"Speriamo Vannacci faccia il suo dovere", "Fuori due mesi", "Un motivo in più per schifare il Marocco", "Prima o poi te la faranno anche a te quella entrataccia": sono questi alcuni dei messaggi pubblici che Zakaria Aboukhlal sta ricevendo in queste ore sui suoi profilo social. L'esterno del Torino ha decisamente sbagliato e si è reso protagonista di un brutto fallo ai danni di Antonio Raimondo nell'ultima partita sul campo del Frosinone, con conseguente infortunio per l'attaccante italiano. Come spesso succede, tristemente, in questi casi, i social si sono trasformati in una gogna pubblica con migliaia di persone che si sono riversate sul profilo Instagram del calciatore marocchino per insultarlo, minacciarlo e usare anche immagini o epiteti razzisti. Un comportamento che non è nuovo tra gli "appassionati" di calcio italiani quando succede un episodio sgradevole nei 90 minuti, con i social network che diventano terreno per auguri di morte e insulti - in questo caso con Aboukhlal coinvolto - di ogni genere che non sono minimante giustificati da quanto commesso sui campi di Serie A. Di seguito il post in questione del giocatore del Toro con migliaia di commenti dispregiativi.