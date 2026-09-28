Eravamo a 3038 giorni, siamo a 3041... And still counting. Stenta ad arrivare il secondo esordio in maglia Azzurra per Rolando Mandragora, che continua a seguire la formazione di Roberto Mancini ma continua ad osservare i risultati, vittorie o sconfitte che siano, dalla panchina. L'Italia si è rifatta dalla sconfitta casalinga contro il Belgio con un sonoro 4-1 rifilato in casa della Turchia di Vincenzo Montella: in rete Bastoni, Frattesi, Kayode e Francesco Pio Esposito. Ma ancora Rolando Mandragora non si è visto in campo...

Italia, ancora niente Mandragora: arriverà il suo turno?

L'89% dei lettori di Toro News, nel sondaggio che vi abbiamo proposto, si è schierato senza dubbi: Mandragora merita almeno di subentrare. Eppure, Mancini non sembra dello stesso avviso. Anche in una gara con un'assenza importante come quella di Barella, rimasto a Coverciano, il CT dell'Italia si è affidato a Frattesi e Fagioli per affiancare Tonali. E anche quando è stato il momento di sostituirli ha scelto prima Romano e poi Di Lorenzo (in un cambio difensivo). Insomma, continua a non arrivare il momento di Rolando Mandragora, che attende dal 1° giugno 2018. Nel suo mirino ancora due gare: Francia e il ritorno con la Turchia.