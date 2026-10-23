Che non ci sia un rapporto al miele tra Ivan Juric e la tifoseria granata, è cosa già abbastanza nota. E la conferma arriva ogni qualvolta il tecnico granata si presenti, come avversario, allo stadio Olimpico Grande Torino. Con i precedenti a favore del croato, che da avversario ha sempre vinto contro i granata dopo i suoi tre anni sotto la Mole, Juric è stato subito attaccato anche nel prepartita di questo Torino-Monza, gara valevole per l'ottava giornata di Serie A. "Juric, uomo di me**a", ha attaccato la Curva Maratona. Questa la posizione presa dai tifosi granata nei confronti di Ivan Juric.