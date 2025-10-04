Lazio-Torino 3-3, Cataldi: “Quel rigore pesava tanto”

“Il rigore pesava tanto, perché è stata una partita strana dai ritmi alti. Venivamo da una vittoria e ne volevamo un’altra, non è stato così e dobbiamo accontentarci. Tornare a fare gol sotto la Nord? Per me la Lazio è tutto, sono contento di tornare a indossare questa maglia. Sempre detto che ogni giorno con la Lazio è una cosa meravigliosa. Vorrei dare a questa gente quello che merita, tornando subito in Europa, è difficile e dobbiamo dare di più”.