Lazio-Toro 3-3, le reazioni social: “A Roma la partite durano sempre 100 minuti”

Partita pazza quella tra Torino e Lazio, dove succede tutto nel finale, finendo tre a tre tra le due squadre. Il primo tempo è scoppiettante, i granata vanno in vantaggio con Simeone di testa al ventesimo. I laziali però iniziano a spingere e trovano il gol con Cancellieri, il quale dieci minuti dopo segna la rete del vantaggio. Il secondo tempo inizia allo stesso modo, con entrambe le squadre che creano molte occasioni. Poi i cambi premiano Baroni, con Nkounkou che imbuca per Adams che di prima la butta dentro. Nei minuti finali però succede di tutto, prima il Torino va in vantaggio con Coco, dopo un lungo check VAR, poi lo stesso Coco fa un fallo di rigore su Noslin a tempo scaduto. Dopo il controllo VAR, e una rissa in campo, il penalty viene assegnato e al 103' Cataldi trasforma il rigore. I granata escono con un punto e una buona prestazione da Roma, seppur la beffa finale. Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X al termine della sfida di SerieA tra granata e biancocelesti.