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La quarta giornata di Serie A

Archiviata la terza giornata di campionato, è tempo di pensare al quarto turno della Serie A ENILIVE 2026-2027. Il weekend della terza giornata è stato teatro di diversi big match, con Roma e Inter che hanno mantenuto la vetta della classifica, vincendo in casa propria rispettivamente con Atalanta e Napoli. Milan e Juventus invece hanno frenato, pareggiando 1-1 nello scontro diretto. A dare il là alla quarta giornata sarà la Fiorentina, reduce dalla sconfitta contro il Torino per 1-2 e dal cambio d'allenatore. La squadra gigliata a Venezia andrà alla ricerca dei primi punti stagionali. La copertura televisiva sarà distribuita tra DAZN (con tutte le 10 gare in diretta) e Sky/NOW per le consuete tre sfide in co-esclusiva.

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