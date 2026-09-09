Ci sono anche quattro granata nella top-100 dei giocatori nati dal 2004 in avanti. La ricerca è stata fatta dalla Lega Serie A, in collaborazione con Math & Sport. Lo studio è stato presentato presso l’Arena Civica di Milano, a poche ore dal fischio d’inizio della finale di Supercoppa Primavera tra Fiorentina e Atalanta Primavera. La lista redatta dal gruppo di lavoro coordinato da Adriano Bacconi considera 100 giocatori nati dal 2004 in poi - impegnati in 19 campionati e con un valore di mercato minimo di un milione di euro - convocabili in azzurro, tra chi ha già esordito e chi sogna di indosssare la maglia della Nazionale: 70 di questi giocano in club italiani, 30 all’estero.

Ci sono anche alcuni giocatori che militano nel Torino di Ignazio Abate: il portiere Diego Mascardi, il laterale destro Nicolò Fortini, il centrale difensivo Pietro Comuzzo, l'ala sinistra Alessio Cacciamani. Da segnalare nella lista anche Alessandro Dellavalle, mandato in prestito al Padova ma ancora di proprietà del Torino.

I 100 nomi: ruolo per ruolo

Portieri: Giovanni Daffara, Renato Marin, Tommaso Martinelli, Diego Mascardi, Edoardo Motta, Lorenzo Palmisani, Massimo Pessina

Terzino destro: Adam Bakoune, Tommaso Corazza, Costantino Favasuli, Niccolò Fortini, Michael Kayode, Mattia Mannini, Filippo Missori, Marco Palestra

Centrale destro: Pietro Comuzzo, Francesco Coppola, Tiago Cóser, Alessandro Dellavalle, Lautaro Di Lollo, Raphael Kofler, Eddy Kouadio, Giovanni Leoni, Filippo Mane, Luca Marianucci, Fabio Andrea Ruggeri, Giacomo Stabile

Centrale sinistro: Honest Ahanor, Nicolò Calabrese, Gabriele Calvani, Fabio Chiarodia, Stefano Di Mario, Gabriele Guarino, Fellipe Jack, Jacopo Martini, Matteo Palma, Luca Reggiani

Terzino sinistro: Davide Bartesaghi, Luca Bombino, Andrea Bozzolan, Riyad Idrissi, Brando Moruzzi

Mediano destro: Breno Bidon, Matteo Cichella, Christian Comotto, Francesco Conti, Luca Di Maggio, Giovanni Giunti, Justin Kumi, Luca Lipani, Joaquín Mosqueira, Riccardo Pagano, Niccolò Pisilli, Fabio Rispoli, Alessandro Romano, Kevin Zeroli

Mediano sinistro: Lorenzo Amatucci, Tommaso Berti, Leonardo Colombo, Matteo Dagasso, Giacomo Faticanti, Matteo Francesconi, Lorenzo Ignacchiti, Cher Ndour, Lorenzo Scipioni

Ala destra: Gabriele Alesi, Santino Andino, Luigi Cherubini, Chiqueti, Giacomo De Pieri, Tommaso Marras, Álvaro Montoro, Emanuele Rao, Lorenzo Venturino

Trequartista: Facundo Buonanotte, Guido Della Rovere, Samuele Inácio, Mattia Liberali, Simone Pafundi, Tommaso Rubino

Ala sinistra: Alessio Cacciamani, Maat Daniel Caprini, Alphadjo Cissè, Seydou Fini, Luca Koleosho, Mateo Sanabria, Samuele Vignato

Centravanti: Francesco Camarda, Santiago Castro, Jeff Ekhator, Pio Esposito, Santiago Hidalgo, Simone Lontani, Stefano Marino, Alvin Okoro, Antonio Raimondo, Alejo Sarco, Nicolò Tresoldi, Alessandro Vogt, Samuel Wiafe