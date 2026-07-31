Il Torino è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Stella, storico magazziniere del settore giovanile granata e figura da oltre vent'anni al servizio del club. Un volto familiare per generazioni di giovani calciatori, allenatori e dirigenti, sempre presente al fianco della Primavera e punto di riferimento silenzioso ma prezioso nella quotidianità del lavoro dei granata. "Beppe", conosciuto da tutti e sempre presente al campo, aveva appena compiuto 60 anni. Lascia la moglie Rosi e il figlio Antonino, oltre al ricordo di chi ha condiviso con lui tanti anni di lavoro e di passione per i colori granata.

A nome di tutta la Redazione di Toro News vanno le più sentite condoglianze ai familiari e ai cari di Giuseppe Stella

Il cordoglio del Torino

"Il Torino Football Club è in lutto. Troppo presto ci ha lasciati il collega, da oltre vent'anni dipendente della Società in qualità di magazziniere. Il Presidente Urbano Cairo, unitamente al Consiglio di Amministrazione, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori, agli allenatori, ai calciatori e al Settore giovanile, si stringe con affetto intorno alla moglie Rosi, al figlio Antonino, a tutti i parenti e ai tantissimi amici nel commosso ricordo del caro Beppe".