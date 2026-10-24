La vittoria del Toro per 3-2 sul Monza lascia spazio anche a qualche discussione arbitrale. L’episodio più controverso arriva nel finale del primo tempo, quando Mangas in pieno recupero finisce a terra in area granata dopo un contatto con Belghali. L’arbitro Matteo Marchetti lascia proseguire e il silent check del Var conferma la decisione non, tra le proteste dei brianzoli per un possibile calcio di rigore. L'episodio lascia qualche dubbio, l'incrocio tra le gambe dei due esterni c'è, ma il giocatore biancorosso accentua leggermente la caduta. Un episodio che, dunque, resta in linea con la direzione arbitrale intrapresa quest'anno.

Juric, rigore? "Sì, ma..."

La prova di Marchetti

Nel post partita, lo stesso Juric ha espresso chiaramente il proprio giudizio: "A me sembrava rigore". Il tecnico del Monza, però, ha poi precisato di apprezzare la linea arbitrale adottata in questa stagione, sottolineando come gli piaccia vedere partite più aperte e con maggiore continuità di gioco. Pur riconoscendo che, a suo avviso, nell’episodio ci sia stato un errore, Juric ha quindi evitato di alimentare le recriminazioni: una posizione, quella del tecnico croato, che distingue il giudizio sul singolo contatto dall’apprezzamento per l’orientamento arbitrale complessivo.Per il resto, la direzione di Marchetti non presenta altri episodi particolarmente rilevanti. Regolari le cinque reti della partita, mentre è corretta l’ammonizione a Ismajli al 34’ per il fallo su Varela, che era sfuggito alla marcatura del centrale albanese, unico cartellino giallo della gara. Resta in ogni caso il contatto tra Mangas e Belghali l’episodio destinato a far discutere, con il direttore di gara, assecondato anche dal Var, che ha scelto di non assegnare il penalty.