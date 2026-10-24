Il Torino supera il Monza per 3-2 e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato dopo Udinese e Parma, confermando il proprio momento positivo. Una partita in cui i granata sono riusciti a costruire più occasioni e a trovare la via del gol con Fitz-Jim, Belghali e Vlasic. Gli ospiti hanno risposto con Varela e, nel recupero, con l’autorete di Patterson, ma i numeri della gara evidenziano la maggiore incisività offensiva della squadra di casa.

Toro all'attacco

Possesso e angoli non bastano al Monza

Una conferma arriva soprattutto dal dato sulle conclusioni: 17 tiri per il Torino contro i 7 del Monza, con 7 tentativi nello specchio della porta difesa da Tornqvist a fronte dei 3 avversari. Anche gli expected goals premiano i granata, con un valore di 1,36 contro 0,66, mentre le grandi occasioni sono 3 a 1. Significativo anche il dato dei tocchi nell’area avversaria, 26 per il Torino e 13 per i brianzoli: un’indicazione della maggiore capacità e del dominio granata nelle zone più pericolose del campo.

Il possesso palla è invece quasi in equilibrio, con il 51% per il Torino e il 49% per il Monza. Gli ospiti fanno meglio nella precisione dei passaggi, con l’83% contro il 79% granata, e conquistano anche più calci d’angolo, quattro a tre. Dati che, tuttavia, non bastano ai brianzoli per evitare la sconfitta all’Olimpico Grande Torino: i granata hanno creato più occasioni, concluso più spesso e centrato maggiormente la porta. Il 3-2 finale premia così la maggiore incisività del Toro negli ultimi metri e la sua capacità di sfruttare meglio le opportunità costruite.