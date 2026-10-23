Marianella non ha dubbi: questo Toro può regalare emozioni. Nel prepartita di Torino-Monza, il telecronista di Sky, in studio e in collegamento con lo stadio Olimpico Grande Torino, ha espresso la propria posizione riguardo alla formazione costruita da Petrachi e allenata da Abate. "La partita si decide sempre a centrocampo. Mi intriga l'idea di vedere Fitz-Jim con Mandragora, che è giocatore di grande quantità e qualità. Conosce i tempi di inserimento e di chiusura. E' il centrocampista moderno, con grande esperienza", ha sentenziato Marianella partendo dal settore centrale del campo.

Quindi la discussione si è spostata a titolo generale sulla formazione granata, con il telecronista di Sky che ha espresso la propria, positiva, posizione riguardo alla squadra costruita da Cairo e Petrachi e ora portata avanti da Abate: "Non bisogna parlare d'Europa, però io credo che questo Torino, come qualità di roster, sia il migliore degli ultimi anni. Hanno fatto il miglior mercato degli ultimi anni".