La Scozia ha salutato in anticipo la Coppa del Mondo 2026. La nazionale di Steve Clarke, finita al terzo posto del girone alle spalle di Marocco e Brasile, non è riuscita a rientrare tra le migliori terze mancando l'impresa di accedere ai sedicesimi di finale per la prima volta nella storia. Si conclude anche l'esperienza dell'attaccante del Torino Ché Adams che saluta amaramente il Mondiale insieme alla sua nazionale. "Abbiamo dato il massimo, ma non è bastato" queste le parole del numero 19 granata che si conceda dal torneo americano ringraziando squadra e allenatore: "Un ringraziamento speciale a Steve Clarke per aver creduto in me e per avermi dato l'opportunità di realizzare un sogno - continua Adams - Sono anche orgoglioso di aver condiviso questo percorso con un gruppo di giocatori e staff così speciale".Giorni dolorosi per il centravanti scozzese che chiude un Mondiale difficile con 0 gol ma fornendo prestazioni generose al servizio della squadra.

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