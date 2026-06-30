Sono giorni di grandi cambiamenti in casa Torino perché in questo mese di giugno ci sono state parecchie novità sia dal punto di vista tecnico che dirigenziale. Al Filadelfia le porte sono molto girevoli con la giornata di oggi - martedì 30 giugno - che rappresenta la naturale scadenza di molti contratti attualmente in essere con il club granata. Di conseguenza partirà ufficialmente da domani la nuova stagione 2026/27 e la novità principale è senza dubbio quella rappresentata dall'allenatore, con Ignazio Abate che è pronto a tornare all'ombra della Mole.

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Torino, Abate è al primo anno in Serie A e avrà bisogno di tempo

L'allenatore campano ha brillato nell'ultimo campionato di Serie B, riuscendo a portare la sua Juve Stabia fino alle semifinali playoff. In precedenza aveva però già fatto delle esperienze positive in C con la Ternana e nei campionati giovanili con il Milan. Abate è un allenatore giovane ma con idee chiare e dei principi moderni che possono fare bene a un club come il Torino che vuole puntare sui giocatori futuribili. Si tratta però di un tecnico alla sua prima assoluta avventura su una panchina di Serie A e potrà quindi ovviamente incappare in errori e momenti non facili durante la stagione.

Per questo motivo il DS Petrachi e tutta la società dovranno concedere tempo ad Abate e dargli modo di rialzarsi dopo qualche preventivabile "errore di gioventù". Affinché un allenatore giovane come Abate possa far breccia nei suoi calciatori e anche in generale in tutta la piazza, servirà infatti trasmettere convinzione e fiducia in questa scelta non banale che è stata presa in questo mese di giugno, quando si è raggiunto un accordo con questo nuovo tecnico emergente.

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Vanoli esonerato dopo un solo anno: per molti tifosi fu un errore

Alla mente dei tifosi del Toro potrebbe essere venuto in mente subito un parallelismo. Due anni fa venne presa infatti una decisione simile, ovvero quella di puntare su un altro allenatore reduce da un ottimo campionato di Serie B. Si trattava di Paoloche aveva condotto il suo Venezia a una grandiosa promozione dopo i playoff e che veniva considerato come un tecnico promettente e capace dopo tanta gavetta. Era infatti anche lui al debutto assoluto su una panchina di Serie A dopo aver fatto da collaboratore per Antonio Conte (con Chelsea, Inter e Italia) e aver avuto pure una fruttuosa esperienza all'estero con lo Spartak Mosca.

Vanoli, dopo un campionato non privo di difficoltà - una su tutte il grave infortunio di Zapata -, venne però esonerato nell'estate 2025 con Cairo e Vagnati che scelsero poi di puntare su Baroni. Per l'ex allenatore del Venezia ci fu quindi un solo anno di tempo ma la sensazione di molti tifosi e che avrebbe meritato una seconda annata alla guida del Torino per meritare il proprio valore, occasione che gli ha poi dato la Fiorentina in quest'ultima Serie A quando prese il posto di Pioli e risollevò una squadra in piena crisi. Ora, l'augurio che molti tifosi granata si fanno è quello che ad Abate venga dato più tempo per esprimersi e per provare a gettare le basi per un progetto pluriennale finalizzato a far crescere tutta la squadra in termini di gioco e di risultati.