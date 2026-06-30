Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità sul Corriere Torino
Torino-Juventus, disordini nel pregara (Video)
Tra le pagine del Corriere Torino si può trovare la notizia del ricorso dell’Unione Club Granata, associazione che riunisce 93 Toro Club, in merito al divieto di trasferta imposto ai tifosi granata per i primi dieci turni della Serie A 2026/27. Il ricorso è stato presentato al Tar del Lazio, con la richiesta di sospensione e annullamento del decreto del Ministero dell’interno che vieta ai residenti in Piemonte di comprare i biglietti per le trasferte del Torino fino al 3 novembre, emesso a seguito dei disordini del derby della Mole del 24 maggio. Il giornale scrive: "Secondo i legali dell’unione Club Granata «la tifoseria del Torino non si è resa responsabile di alcun episodio di violenza». Gli scontri sarebbero avvenuti unicamente tra una parte degli ultrà bianconeri e le forze dell’ordine". Contestato anche il rimando agli incidenti di Torino-Verona dello scorso aprile: "Quell'episodio era già stato sanzionato con Daspo e con il divieto della trasferta di Cremona e non potrebbe quindi giustificare una nuova misura restrittiva". Conclude il quotidiano: "Per questo il ricorso parla di una «duplicazione irragionevole e sproporzionata della risposta sanzionatoria»".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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