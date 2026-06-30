Tra le pagine del Corriere Torino si può trovare la notizia del ricorso dell’Unione Club Gra­nata, associazione che riunisce 93 Toro Club, in merito al divieto di tra­sferta impo­sto ai tifosi granata per i primi dieci turni della Serie A 2026/27. Il ricorso è stato presentato al Tar del Lazio, con la richiesta di sospen­sione e annullamento del decreto del Ministero dell’interno che vieta ai resi­denti in Pie­monte di comprare i biglietti per le trasferte del Torino fino al 3 novem­bre, emesso a seguito dei disor­dini del derby della Mole del 24 mag­gio. Il giornale scrive: "Secondo i legali dell’unione Club Gra­nata «la tifo­se­ria del Torino non si è resa respon­sa­bile di alcun epi­so­dio di vio­lenza». Gli scon­tri sareb­bero avve­nuti uni­ca­mente tra una parte degli ultrà bian­co­neri e le forze dell’ordine". Contestato anche il rimando agli incidenti di Torino-Verona dello scorso aprile: "Quell'episodio era già stato san­zio­nato con Daspo e con il divieto della tra­sferta di Cre­mona e non potrebbe quindi giu­sti­fi­care una nuova misura restrit­tiva". Conclude il quotidiano: "Per que­sto il ricorso parla di una «dupli­ca­zione irra­gio­ne­vole e spro­por­zio­nata della rispo­sta san­zio­na­to­ria»".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.

Segui il Torino in ritiro a Pinzolo grazie a Toro News: per tutti i nostri lettori è previsto uno sconto dedicato ed esclusivo prenotando una camera o un appartamento presso una delle strutture convenzionate: qui i dettagli.