All’indomani della sconfitta casalinga contro la Roma, il Torino fa la conta degli infortuni. Il report diffuso dal club dopo l'ultimo turno di campionato conferma il quadro delicato per Che Adams. L’attaccante scozzese, costretto ad alzare bandiera bianca contro i giallorossi per un problema muscolare all'adduttore della coscia destra, si è sottoposto ad alcuni accertamenti. Le sue condizioni restano sotto stretto monitoraggio: il calciatore sta proseguendo un programma personalizzato tra terapie fisiche e lavoro differenziato in palestra, ma il rientro in campo richiede la massima prudenza. Lo staff sanitario non intende forzare i tempi per evitare lesioni più gravi o ricadute che lo terrebbero fuori causa a lungo.

L'assenza di Adams rappresenta una tegola pesante per Ignazio Abate. La sua presenza per la prossima sfida di Serie A contro il Bologna rimane fortemente in dubbio: la decisione definitiva arriverà soltanto dopo gli ultimi test atletici sul campo. Nel bollettino medico diffuso dal club via web, lo staff sanitario granata fa il punto sulle condizioni del giocatore: “Il Torino Football Club comunica che gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Che Adams hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado agli adduttori della coscia sinistra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio”.