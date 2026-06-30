Prosegue il Mondiale della Norvegia, che torna a disputare una fase finale del torneo per la prima volta da Francia 98. I norvegesi hanno ottenuto il secondo posto nel proprio girone, dietro alla famelica Francia. L'ultimo match contro i transalpini è stato a senso unico: 4-1 per i blues e primo piazzamento blindato. I ragazzi di Solbaken non avevano necessità di vincere, dato la qualificazione certa. Ora però non si può più sbagliare e la sfida contro la Costa d'Avorio, in programma oggi alle 19:00 italiane, nasconde tante insidie. Nei norvegesi potrebbe tornare titolare il granata Marcus Pedersen, già in campo contro il Senegal (con gol) e la Francia.

Pedersen sulla sfida: "Avversario complicato"

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 26: Desire Doue #20 of France competes for the ball against Marcus Holmgren Pedersen #16 of Norway during the FIFA World Cup 2026 Group I match between Norway and France at Boston Stadium on June 26, 2026 in Foxborough, Massachusetts. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)

Alla vigilia della sfida contro gli Elefanti il terzino granata ha parlato della sfida. "Una formazione fisica e forte. Mi aspetto una partita aperta, nella quale tutto sarà possibile, ma la Norvegia ci crede. Crediamo di poter fare grandi cose: è questo lo spirito della nostra squadra. Necessità di vincere? Sinceramente non sentiamo una grande pressione. Avvertiamo soprattutto il sostegno dei nostri tifosi e di tutto il Paese. Aver segnato al Mondiale è un sogno. Quella di domani sarò una sfida molto complicata, è una squadra con tante individualità".

Chance per il giocatore già da titolare

OSLO, NORWAY - MARCH 31: Marcus Pedersen of Norway in action during the international friendly match between Norway and Switzerland at Ullevaal Stadion on March 31, 2026 in Oslo, Norway. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)

Contro la Costa d'Avorio Marcus Pedersen potrebbe tornare ancora titolare. Julian Ryerson è ancora alle prese con l'infortunio patito nella fase a gironi e il granata è il primo ricambio su quella fascia. L'avversario però è tosto: si tratta della freccia Diomandé, conteso da club come Liverpool e PSG all'avvio di questo calciomercato.

Costa d’Avorio: Y. Fofana; Doué, Kossounou, O. Diomande, Operi; Diallo, Kessié, Sangaré, Y. Diomandé; Pépé, Bonny. Ct: Faé.

Norvegia: Nyland; Pedersen, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct: Solbakken.