Pedersen vede la titolarità contro la Costa d'Avorio: Ryerson è ancora alle prese con l'infortunio patito ai gironi
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Prosegue il Mondiale della Norvegia, che torna a disputare una fase finale del torneo per la prima volta da Francia 98. I norvegesi hanno ottenuto il secondo posto nel proprio girone, dietro alla famelica Francia. L'ultimo match contro i transalpini è stato a senso unico: 4-1 per i blues e primo piazzamento blindato. I ragazzi di Solbaken non avevano necessità di vincere, dato la qualificazione certa. Ora però non si può più sbagliare e la sfida contro la Costa d'Avorio, in programma oggi alle 19:00 italiane, nasconde tante insidie. Nei norvegesi potrebbe tornare titolare il granata Marcus Pedersen, già in campo contro il Senegal (con gol) e la Francia.
Pedersen sulla sfida: "Avversario complicato"
Alla vigilia della sfida contro gli Elefanti il terzino granata ha parlato della sfida. "Una formazione fisica e forte. Mi aspetto una partita aperta, nella quale tutto sarà possibile, ma la Norvegia ci crede. Crediamo di poter fare grandi cose: è questo lo spirito della nostra squadra. Necessità di vincere? Sinceramente non sentiamo una grande pressione. Avvertiamo soprattutto il sostegno dei nostri tifosi e di tutto il Paese. Aver segnato al Mondiale è un sogno. Quella di domani sarò una sfida molto complicata, è una squadra con tante individualità".
Chance per il giocatore già da titolare
Contro la Costa d'Avorio Marcus Pedersen potrebbe tornare ancora titolare. Julian Ryerson è ancora alle prese con l'infortunio patito nella fase a gironi e il granata è il primo ricambio su quella fascia. L'avversario però è tosto: si tratta della freccia Diomandé, conteso da club come Liverpool e PSG all'avvio di questo calciomercato.
Costa d’Avorio: Y. Fofana; Doué, Kossounou, O. Diomande, Operi; Diallo, Kessié, Sangaré, Y. Diomandé; Pépé, Bonny. Ct: Faé.
Norvegia: Nyland; Pedersen, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct: Solbakken.
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