Ormai si può dire con certezza: Giovanni Simeone e Duvan Zapata saranno ancora i due riferimenti offensivi del Torino. Il Cholito ha certificato la propria permanenza dopo l'incontro con Cairo e Petrachi, mentre il capitano granata ha rinnovato il contratto fino al 2028, spalmando il proprio ingaggio su due stagioni. Due conferme che rappresentano una base importante da cui Ignazio Abate potrà iniziare a costruire il nuovo Toro. Se il mercato porterà nuovi volti, il reparto offensivo ripartirà comunque da una coppia che unisce esperienza, personalità e qualità.

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Zapata, il leader che serviva confermare

La permanenza di Duván Zapata va ben oltre il semplice valore tecnico. In una squadra destinata a cambiare durante il mercato, il colombiano continuerà a rappresentare il punto di riferimento, nonostante la carta d'identità reciti 35 anni, dello spogliatoio e la guida di un gruppo che avrà bisogno della sua esperienza. La scorsa stagione è stata inevitabilmente condizionata dal lungo recupero dall'infortunio, tanto che il capitano granata è dovuto spesso partire dalla panchina. I numeri - 3 gol e un assist in 30 presenze - sono inferiori a quelli a cui aveva abituato i tifosi, ma raccontano solo una parte della sua stagione. La sua sola presenza ha spesso dato più peso all'attacco, fatto salire la squadra e trasmesso quella carica emotiva che pochi altri giocatori della rosa sono in grado di garantire. Nel 3-5-2 del nuovo tecnico sarà ancora lui il riferimento offensivo, chiamato a fare reparto, giocare spalle alla porta e riempire l'area di rigore, con l'obiettivo di tornare protagonista anche sotto il profilo realizzativo.

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Simeone completa il tandem

Al suo fianco ci sarà Giovanni Simeone, l'altra certezza dell'attacco granata. Se Zapata rappresenta il peso specifico e la leadership, il Cholito porta in dote soprattutto il gol. Gli 11 centri realizzati nell'ultimo campionato ne fanno il miglior marcatore stagionale del Torino, ma a colpire è soprattutto il suo istinto da attaccante: anche nelle giornate meno brillanti gli è spesso bastata una sola occasione per trovare la via della rete. A questo aggiunge corsa, intensità e una pressione costante sui difensori avversari, caratteristiche che si sposano alla perfezione con il lavoro del colombiano. La loro importanza non si misurerà soltanto in termini di gol. Zapata e Simeone saranno chiamati anche a lavorare per la squadra, aprendo spazi e creando superiorità negli ultimi trenta metri. Una dinamica che potrebbe esaltare gli inserimenti di centrocampisti come Vlasic e Casadei, due giocatori che nell'ultima stagione hanno già dimostrato di saper garantire un contributo realizzativo importante. In attesa di capire quale sarà il futuro di Ché Adams e quali rinforzi arriveranno dal mercato, il Torino ripartirà da una coppia che offre garanzie tecniche, caratteriali e realizzative. Se Abate riuscirà a valorizzarne la complementarità, imprevisti permettendo, Zapata e Simeone potranno rappresentare uno dei punti di forza del nuovo corso granata.