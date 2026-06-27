A Milano, giovedì 25 giugno si è tenuto un incontro a cui erano presenti gli agenti di Giovanni Simeone, Urbano Cairo e Gianluca Petrachi. La riunione è servita soprattutto a fare il punto sul progetto tecnico del Torino e sulle sue prossime evoluzioni, alla luce anche del cambio in panchina che dal primo luglio porterà Ignazio Abate alla guida della squadra. Nel confronto è stata ribadita la continuità della linea societaria: il centravanti argentino resta centrale nel progetto anche per il nuovo tecnico. Il club considera il Cholito un punto fermo del nuovo ciclo e una figura su cui costruire stabilità e crescita del gruppo.

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Simeone sarà al centro del progetto

La posizione dell’attaccante argentino non cambia quindi con il nuovo allenatore. La società lo ha individuato da tempo come elemento cardine del progetto tecnico, anche per via della sua presenza maturata nella scorsa stagione: il suo inserimento nel contesto Filadelfia-Olimpico Grande Torino ha dato riscontri positivi sia nella partecipazione al gruppo sia sul piano realizzativo. Il Torino sta meglio quando Giovanni Simeone è presente e, nel nuovo assetto, l'attaccante è destinato a mantenere un ruolo centrale anche nello spogliatoio, con una funzione anche di riferimento per i più giovani all’interno di una fase di ricostruzione della squadra.