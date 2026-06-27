"Non tutto il male vien per nuocere": da un errore di valutazione può nascere un'opportunità. D'altronde, dagli errori si impara sempre e, in ambito calcistico, lo sbaglio spinge spesso a riflessioni e a nuove soluzioni. Nei giorni scorsi si è parlato di un Torino interessato a Bernal del Fluminense: il centrocampista classe 2003 potrebbe essere uno dei rinforzi per la mediana, un reparto in cui i granata dovranno necessariamente apportare degli accorgimenti in vista della prossima stagione, specialmente considerando l'addio imminente di Mattia Prati, che ha deluso le aspettative.

Prati, un impatto deludente: mai decisivo

CAGLIARI, ITALY - MAY 17: Rafael Obrador of Torino FC and Matteo Prati of Torino FC reacts during the Serie A match between Cagliari Calcio and Torino FC at Stadio Sant'Elia on May 17, 2026 in Cagliari, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Nelle idee iniziali Prati doveva essere quel regista adatto per il Torino. L'esperimento di Asllani è stato negativo, tanto che l'ex Inter è stato messo alla porta e poi spedito in Turchia, direzione Besiktas. L'apporto dell'italiano però è stato all'altezza. A livello di sviluppo della manovra è sempre stato molto scolastico e poche volte ha dato la sensazione di poter dare una sterzata o di alzare i giri del motore della squadra. Spesso si è limitato al passaggio semplice, con poche intuizioni degne di nota. Sicuramente il suo compito non era quello di sfornare assist o siglare reti, ma anche a livello difensivo non è stato brillante. Un rendimento deludente e che ha spinto il club a non proseguire con il centrocampista, che era arrivato in prestito dal Cagliari.

Prati esce, Bernal come compagno di Ilkhan

SANTIAGO DE CALI, COLOMBIA - AUGUST 12: Facundo Bernal of Fluminense plays the ball during the first leg of the CONMEBOL Sudamericana Round of 16 match between América de Cali and Fluminense at Estadio Olímpico Pascual Guerrero on August 12, 2025, in Santiago de Cali, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

Appurato che Prati non resterà in granata e che farà ritorno in Sardegna c'è da registrare una casella vuota nel reparto. Ilkhan, Casadei, Gineitis, Vlasic sono i giocatori che compongono al momento il centrocampo granata, dato che molti altri lasceranno la squadra. Un intervento andrà fatto, la coperta è corta. Si valuta Bernal perché ha delle qualità come centrocampista di rottura della manovra ideali per affiancare un regista più classico. In questo caso si andrebbe a parlare di Ilkhan. Chi gestisce il pallone, chi invece provvede a sradicarlo dai piedi avversari. Un'accoppiata comune nel mondo del pallone, ma d'altronde in ogni gioco di squadra c'è sempre quella figura che deve sporcarsi i calzettoni e la divisa per il bene comune.