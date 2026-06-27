Dal Portogallo arriva un segnale che il Torino non può ignorare. Venerdì 26 giugno il Benfica ha radunato trenta giocatori per l’inizio della nuova stagione, ma all’appello manca Rafael Obrador. Il terzino spagnolo non figura tra i convocati per il ritiro estivo e la scelta rafforza l’idea di un futuro lontano da Lisbona, traducendosi in un assist per il Toro che ha mantenuto vivi i contatti dopo il prestito della seconda parte della scorsa stagione.

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Il Toro cerca l’intesa col Benfica

Il piano del Torino resta chiaro: riportare Obrador in granata e dare continuità al percorso avviato nei mesi finali dell’ultima stagione. L’idea è quella di una nuova operazione in prestito, con diritto o obbligo di riscatto a cifre più basse rispetto ai 9 milioni fissati in precedenza. Il nodo è la posizione del Benfica, che preferirebbe una cessione a titolo definitivo per incassare subito. I contatti tra le parti proseguono, con il Torino che prova a sfruttare il tempo per ammorbidire le richieste del club portoghese. Resta però il tema della concorrenza, con più squadre pronte a inserirsi. I granata restano in corsa, ma la situazione è aperta.

Numeri e crescita: perché Obrador resta un obiettivo

Il Torino non ha mai smesso di considerare Obrador come un profilo interessante.trovando continuità e minuti con regolarità. Nel corso della seconda parte di stagione ha mostrato una crescita costante, diventando una delle note più positive del finale granata. Il bilancio parla di 16 presenze in Serie A, 14 da titolare e una media di circa 70 minuti a partita. A questo si aggiungono il bellissimo gol firmato contro il Cagliari e tre assist: i numeri confermano l’impatto avuto e spiegano perché il Torino continui a seguirlo con attenzione, in attesa di capire se ci saranno le condizioni per riaprirne il discorso.