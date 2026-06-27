La fase a gironi del Mondiale 2026 è pronta a emettere gli ultimi verdetti. Tra la serata di oggi e la notte italiana si completeranno infatti i gironi J, K e L, con ancora diversi pass per i sedicesimi di finale da assegnare e la corsa aperta anche per le migliori otto terze classificate.

Si parte alle 23.00 con il girone L, dove si giocheranno in contemporanea Panama-Inghilterra e Ghana-Croazia. Gli inglesi, già vicinissimi alla qualificazione, devono soltanto difendere il primo posto del raggruppamento. Più delicata la situazione della Croazia di Nikola Vlasic, chiamata a battere il Ghana per conquistare il secondo posto. Anche un pareggio, però, potrebbe bastare ai croati per accedere alla fase a eliminazione diretta come una delle migliori terze.

Alle 1.30 sarà il turno del girone K. I riflettori saranno puntati sulla sfida tra Colombia e Portogallo, con i sudamericani in testa a punteggio pieno e i lusitani, fermi a quattro punti, a caccia del sorpasso. Nell'altra gara la Repubblica Democratica del Congo, che ha un punto in classifica, proverà a superare l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, ancora fermo a zero, per alimentare le speranze di qualificazione.

A chiudere la prima fase del torneo sarà infine il girone J. Alle 4.00 l'Argentina, già certa del primo posto, affronterà la Giordania, mentre Algeria e Austria si contenderanno il secondo posto nello scontro diretto. Entrambe sono appaiate a tre punti e novanta minuti decideranno chi accederà ai sedicesimi di finale e chi dovrà sperare nel ripescaggio tra le migliori terze.

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Mondiali, le partite in programma

I match del Mondiale 2026 saranno trasmessi da Dazn saranno quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Grazie a DAZN sarà possibile vedere le gare dei Mondiali in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. La diretta tv in chiaro di Norvegia-Francia sarà affidata a Rai 1, con la diretta streaming gratuita su Rai Play.SABATO 27 GIUGNO

Ore 23:00 – Panama-Inghilterra (Gruppo L) – Dazn

Ore 23:00 – Croazia-Ghana (Gruppo L) – Rai e Dazn

DOMENICA 28 GIUGNO

Ore 1:30 – Colombia-Portogallo (Gruppo K) – Dazn

Ore 1:30 – RD Congo-Uzbekistan (Gruppo K) – Dazn

Ore 4:00 – Algeria-Austria (Gruppo J) – Dazn

Ore 4:00 – Giordania-Argentina (Gruppo J) – Dazn