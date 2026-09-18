Siviero indosserrà i guantoni azzurri. Il terzo portiere del Torino è stato convocato dal tecnico dell’Italia Under 20, Carmine Nunziata, per la Nucía Tournament, il torneo internazionale in programma dal 25 settembre al 3 ottobre. Il giovane granata farà parte del gruppo che affronterà tre sfide di prestigio contro Inghilterra, Germania e Francia. L’esordio degli Azzurrini è fissato per venerdì 25 settembre alle 11.30 contro l’Inghilterra. Martedì 29 settembre, alle 17.30, sarà invece la volta della Germania, mentre il torneo si chiuderà sabato 3 ottobre alle 11 con la sfida alla Francia. Di seguito tutti i convocati.

I convocati della Nazionale Italiana maschile Under 20

Alessandro Anelli (Atalanta), Lapo Siviero (Torino), Tommaso Vannucchi (Arzignano Valchiampo);

Difensori: Wisdom Amey (Frosinone), Cristian Cama (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Jacopo Mirra (Atalanta), Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco (Cremonese), Filippo Pagnucco (Juventus), Giacomo Stabile (Südtirol), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Alessandro Di Nunzio (Roma), Mattia Mannini (Benevento), Matias Mancuso (Inter), Mathis Mout (Monza), Fabio Rispoli (Südtirol), Emanuele Sala (Milan);

Attaccanti: Federico Cassa (Catanzaro), Salvatore Cerbone (Hellas Verona), Giacomo De Pieri (Ascoli), Matteo Lavelli (Inter), Mattia Mosconi (Inter), Simone Pafundi (Catanzaro), Emanuele Rao (Pisa).