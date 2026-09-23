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TV e streaming

Come seguire i giocatori granata impegnati in giro per l'Europa e non solo durante la sosta per le Nazionali? Non mancheranno le opportunità in TV e in streaming tra partite integrali e dirette gol. La Uefa Nations League sarà trasmessa dai canali di Sky Sport e in streaming su Now TV, le nazionali azzurre (Under-21 e Nazionale A) troveranno spazio sui canali Rai. Ma non sarà soltanto l'Italia in chiaro. Anche Mediaset, infatti, proporrà quattro gare in chiaro della Uefa Nations League e un paio vedranno un giocatore del Torino in campo. Dunque, nelle prossime giornate si potrà fare una grande scorpacciata di calcio in compagnia dei tanti granata convocati dalle rispettive selezioni. Di seguito, lo schema riepilogativo per non perdere nulla.

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