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Abate e un primo trimestre di sola Serie A

L'autunno, si sa, segna la fine delle vacanze e la ripresa delle scuole. Iniziano i test e gli esami, è tempo dei primi voti e, in alcuni casi, alla fine della stagione e con l'inizio dell'inverno si hanno già i verdetti intermedi di un'annata. E in un certo senso anche Ignazio Abate andrà incontro a un trimestre che dirà tanto sul futuro di marca granata. L'inizio è stato tutt'altro che esaltante, macchiato senza dubbi dall'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Monza dell'ex Toro Ivan Juric. Ragion per cui ora l'unico impegno che affronterà il Torino nella propria stagione sarà la Serie A. Lo stesso campionato che il tecnico ex Juve Stabia affronta per la prima volta in questa annata. I primi punti sono arrivati e il bilancio ora recita: 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte. Ma il resoconto dell'estate del Torino è stato già tracciato. E ora il momento della verità per l'allenatore campano, che deve dimostrare di essere all'altezza della Serie A e della panchina del Toro. Andiamo dunque a vedere cosa ci si può attendere dall'autunno a tinte granata.

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