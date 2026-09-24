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Il supercomputer Opta

Dove si colloca il Torino per il supercomputer Opta? Nell'anonimato. Secondo le proiezioni, i granata sono destinati a concludere il campionato al quindicesimo posto con 44 punti. Prima una premessa che risponde al quesito: cos'è il supercomputer Opta? Si tratta di un modello previsionale che stima le possibilità di sviluppo di una determinata competizione. In questo caso, il campionato di Serie A al via questo weekend. Il modello matematico utilizzato tiene conto di molteplici variabili, tra cui: punti di forza e di debolezza delle squadre, serie storiche di risultati, precedenti, indici di rendimento e tanto altro.

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