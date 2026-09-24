"Italia sì, Italia no". Quasi trent'anni dopo, la domanda di Elio e le Storie Tese torna curiosamente d'attualità, almeno guardando alla Serie A. È un tema che riemerge puntualmente quando la Nazionale attraversa un momento difficile, e anche stavolta è giusto interrogarsi sul peso che i giocatori italiani hanno nel nostro campionato. Non per cercare un colpevole o sostenere che basti schierare più italiani per risolvere i problemi dell'azzurro, ma perché il campionato resta il primo serbatoio dal quale la Nazionale deve pescare. E dopo cinque giornate la fotografia è tutt'altro che uniforme e confortante.

Il confronto tra Frosinone e Venezia è netto

Il caso più curioso è quello delle due neopromosse. Frosinone e Venezia sono arrivate insieme dalla Serie B, ma dopo cinque giornate sembrano appartenere a due campionati diversi, anche nella filosofia. Il Frosinone è la squadra che ha utilizzato più italiani diversi da titolari: 10. E anche sul campo il progetto di Alvini sta pagando: dopo cinque giornate i ciociari hanno 10 punti, frutto di tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, arrivata all'esordio contro la Juventus. Il Venezia, invece, è all'estremo opposto: zero italiani diversi schierati titolari e soprattutto zero punti, con cinque sconfitte consecutive, l'ultima per 0-2 contro la Lazio. Una coincidenza? Forse. Ma è comunque un'indicazione interessante, perché mette una di fronte all'altra due neopromosse che hanno scelto strade molto diverse e che, almeno in questo primo scorcio di campionato, stanno raccogliendo risultati altrettanto diversi.

Le altre?

E il confronto non si ferma alle neopromosse. Atalanta e Monza sono a quota 8 italiani diversi, il Bologna a 7, mentre Torino e Lazio sono a 6. I granata fin qui hanno infatti schierato almeno una volta dal primo minuto: Mascardi, Comuzzo, Fortini, Cacciamani, Mandragora e Casadei. Dall'altra parte ci sono Juventus, Milan e Lecce a 2, Como e Udinese a 1 e, appunto, il Venezia a 0. Una forbice enorme che dimostra come non esista una sola strada: c'è chi costruisce la propria squadra lasciando spazio agli italiani e chi sceglie di affidarsi soprattutto al mercato internazionale. E non è necessariamente una questione di risultati: il punto interessante è proprio osservare come scelte diverse producano modelli diversi, già leggibili dopo appena cinque giornate.

La Serie A è un campionato italiano?

Per questo il dato va letto senza nostalgia e senza processi. Non basta dire "

più italiani, meglio è"

, così come non basta il passaporto per spiegare la qualità di una squadra. Però

89 giocatori italiani utilizzati almeno una volta dall'inizio del campionato e una distanza siderale tra

raccontano qualcosa

. La Serie A continua a essere un campionato italiano, ma con sempre meno italiani dentro. E il dato forse più significativo arriva dalla percentuale di giocatori non stranieri impiegati:

solo Frosinone e Monza sono sopra il 50%, rispettivamente con il 69,1% e il 56,8%

, mentre tutte le altre 18 squadre sono sotto la soglia, fino allo 0,4% del Venezia. Per avere un termine di paragone,

in Liga sono 13 le squadre con una percentuale positiva di giocatori non stranieri

, mentre il Real Madrid, ultimo con il 16,8%, sarebbe comunque davanti a sei club di Serie A. Un confronto che non dà risposte definitive, ma almeno qualche domanda la pone

Frosinone e Venezia. E allora, parafrasando Elio: Italia sì, Italia no. Italia boh. Benvenuti nella Terra dei Cachi della Serie A.