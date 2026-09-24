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DUE GRANATA IN CAMPO

Il campionato si ferma e per il Torino comincia la sosta nazionali. Sono diversi i granata che hanno risposto alla chiamata delle rispettive selezioni, ma i primi a scendere in campo saranno Saul Coco e Gvidas Gineitis. Il difensore sarà impegnato con la Guinea Equatoriale nelle gare di qualificazione alla Coppa d’Africa, mentre il centrocampista prenderà parte agli appuntamenti di Nations League con la Lituania, più un'amichevole annessa. Due percorsi diversi, due obiettivi differenti, ma anche un’occasione comune per staccare per qualche giorno dal Torino e ritrovare fiducia dopo un inizio difficile.

In maglia granata, infatti, entrambi hanno mostrato un rendimento ancora lontano da quello che vorrebbero raggiungere con maggiore continuità. La nazionale può rappresentare così un cambio di scenario utile per lasciarsi alle spalle qualche difficoltà, ritrovare sensazioni positive e presentarsi alla ripresa con nuove energie. I loro impegni cominceranno già oggi, giovedì 24 settembre, tra il tardo pomeriggio e la serata: ecco tutte le info sugli impegni dei giocatori del Torino.

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