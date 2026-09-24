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ITALIA: ARRIVA LA NATIONS LEAGUE

Da sempre motivo di mancanza e paura, la sosta per le nazionali accomuna i tifosi di calcio anche per l'assenza delle proprie squadre del cuore e il timore che qualcuno dei propri idoli possa tornare infortunato. Poi, però, c'è l'Italia. Negli ultimi anni gli Azzurri hanno più spesso regalato pianti che gioie, il sogno è quello di poter ripetere un viaggio simile a quello dell'Europeo del 2021. Con lo stesso allenatore: Roberto Mancini. Come raramente accaduto negli ultimi anni, anche i tifosi del Torino hanno la speranza di vedere un granata indossare la maglia azzurra: Rolando Mandragora.

QUI L'INFOGRAFICA CON TUTTI I GIOCATORI DEL TORINO CONVOCATI IN NAZIONALE

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