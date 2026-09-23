Con lo scorso fine settimana, il Robaldo ha ufficialmente aperto le porte a tutto il settore giovanile granata, per la prima volta da quando è diventato a pieno regime il quartiere generale del vivaio del Torino. Si è chiuso così un percorso lungo, durato addirittura dieci anni. Si era vista la fine un anno fa, quando il Robaldo aveva iniziato a ospitare i primi campionati, accogliendo Under 16 e Under 15. Ora però si è compiuto anche l'ultimo passo: il centro sportivo dei torelli è operativo a tutti gli effetti, è funzionale al compito per cui era stato pensato e inizia già a sapere di casa.

Robaldo, ora sono tutti a casa: il centro sportivo granata è efficiente e operativo

Robaldo, in un mese tutte le giovanili hanno esordito: buona anche la risposta del pubblico

In queste prime settimane di campionato, il Robaldo ha trovato una sua quotidianità nell'accogliere tanto i giocatori per allenamenti e partite, quanto i tifosi sugli spalti. L'ingresso al campo per quest'ultimi avviene nei pressi della palazzina principale, la struttura che ha richiesto più tempo per essere costruita, inglobando al suo interno non solo gli uffici, ma anche un'ampia palestra, gli spogliatoi e la sala conferenze. Affianco alla palazzina, grigia chiara con stemmi granata a vista, è situato l'ingresso all'impianto. Subito dopo c'è una piccolo spiazzo, dove sorgerà il bar e dove ci sarà anche la biglietteria. Al momento, in assenza della stessa, l'ingresso è gratuito. E al posto del bar, alla sinistra dell'ingresso, in queste prime giornate, il Toro ha messo un chioschetto che potesse svolgere la stessa funzione. Appena entrati, la vista è sul campo principale, il campo 1, che accoglie stabilmente le gare di Primavera e Under 18 e dispone della sua tribuna, da 500 posti. Lasciandosi il campo 1 alla propria destra e proseguendo il cammino nell'impianto passando dietro la tribuna principale, si arriva poi al campo 2, dove giocano Under 16 e Under 15 (finora l'Under 17 ha fatto da spola tra i due terreni di gioco) davanti a una tribuna di 250 persone. I campi sono ben tenuti; quando uno ospita una gara, gli altri servono per proseguire con allenamenti o riscaldamenti pre partita.In attesa che gli ultimi dettagli vengano ultimati e che avvenga anche l'inaugurazione ufficiale dell'impianto, il Robaldo è entrato a pieno regime. La Primavera ha fatto gli onori di casa lo scorso 30 agosto, poi è stata la volta dell'Under 18 il giorno successivo, il 31 agosto. L'Under 17 è stata la terza squadra a mettere piede al Robaldo il 6 settembre, prima di lasciare spazio anche ad Under 16 e Under 15, impegnate per la prima volta nel fortino granata il 20 settembre. Nell'arco di un mese il nuovo quartier generale del vivaio granata si è adattato a pieno alla sua funzione, senza intoppi. Anche la risposta del pubblico è stata buona. Non solo per la Primavera, ma anche nelle categorie inferiori c'è sempre stata un'ampia fetta di spettatori, tra genitori e amici. Un pubblico presente, che ora ha un unico posto in cui riunirsi dopo anni in cui è stato costretto a sparpagliarsi. E anche questa è un'ottima notizia, visto che il pubblico granata ha sempre dato grande considerazione e affetto al suo settore giovanile. Così si costruisce un centro che è un asset.