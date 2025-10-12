Nazionali, i giocatori granata in campo: Adams a segno con la Scozia

Due granata sono scesi in campo con le rispettive selezioni: Ché Adams e Gvidas Gineitis, con Scozia e Lituania

Altro giro, altra corsa. Prosegue la sosta per le nazionali, che in serata ha visto due granata in campo. Alle 18 infatti è sceso in campo Ché Adams con la Scozia. Gli scozzesi hanno affrontato la Bielorussia, fanalino di coda del gruppo C. Impegn che è stato molto proficuo per l'attaccante granata, in cerca di risposte dopo il gol contro la Lazio. In serata invece c'è stato spazio per Gineitis, partito titolare contro la Polonia.

ADAMS La Scozia è scesa in campo questa sera alle 18:00 con un obiettivo chiaro: conquistare i tre punti. In testa al girone insieme alla Danimarca, la squadra di Steve Clarke aveva l’urgenza di confermarsi al vertice della classifica.

Di fronte, una Bielorussia fanalino di coda, ancora ferma a zero punti. A sbloccare il match ci ha pensato Adams, al 15', con un preciso sinistro dal centro dell’area che si è insaccato nell’angolo basso alla destra del portiere. All'84' McTominay ha trovato il gol del raddoppio su cross di Robertson e all'88' Adams è stato sostituito. Poi, allo scadere, la Bielorussia ha trovato il gol della bandiera. 2-1. Nel complesso, un'ottima gara non solo per il granata, ma in generale per la Scozia. I punti guadagnati li portano in prima posizione, sempre accompagnati dalla Danimarca che ha vinto con la Grecia.

Insomma, per Adams la pausa nazionali è stata pienamente positiva: torna a Torino con minuti (due partite giocate quasi fino allo scadere) e un gol in più.

GINEITIS Diversa – anzi, opposta – la situazione della Lituania di Gineitis, che si è presentata penultima nel Gruppo G contro una Polonia determinata a strappare il biglietto per i Mondiali. E infatti la Polonia si è imposta con un netto 2-0: Szymanski ha aperto i giochi al 15’, poi Lewandowski ha firmato il raddoppio al 64’. Gineitis, titolare per tutti i novanta minuti, ha provato a reggere l’urto con personalità, confermandosi uno dei baluardi della sua nazionale, dove gode di fiducia e continuità. In maglia Lituania riesce a valorizzarsi, offrendo prestazioni solide e mature, mentre al Torino il giovane centrocampista trova poco spazio ed è ormai fuori dal radar di Baroni.