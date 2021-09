Nazionali, oggi Kosovo-Spagna: Vojvoda e compagni cercano l’impresa

Il difensore del Torino e i suoi compagni del Kosovo sono arrivati ad una delle ultime possibilità per non venire eliminati dal girone

Questa sera alle ore 20:45 il Kosovo ospiterà la Spagna in una gara valida per la sesta giornata del girone di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022. Nella formazione balcanica è presente il terzino del Toro Mergim Vojvoda che è uno dei punti fermi della sua squadra, motivo per il quale dovrebbe scendere in campo anche contro le Furie Rosse (sarebbe la sua terza partita negli ultimi dieci giorni). La partita di stasera sarà una sorta di ultima chiamata per il Kosovo, terzo in classifica, che deve tentare l'impresa per accorciare le distanze sulla Spagna e sperare ancora di arrivare tra le prime due del gruppo B.

LA SITUAZIONE - Nel gruppo B al momento c'è un po' di disordine dovuto al fatto che le squadre sono dispari e per questa ragione quasi tutte le Nazionali in questo gruppo hanno giocato un numero diverso di partite. In questo momento la Spagna e la Georgia hanno disputato 5 match, il Kosovo 4 mentre Grecia e Svezia solamente 3. Per la formazione kosovara in questa sosta delle Nazionali sono arrivati 4 punti in due partite, frutto della vittoria sulla Georgia e del pareggio ottenuto contro la Grecia. In questo momento però il secondo posto (l'ultimo utile per evitare l'eliminazione) dista ben 5 punti ed è occupato dalla Svezia che deve ancora recuperare una partita. Per questa ragione Vojvoda e compagni stasera dovranno riuscire a fare l'impresa contro una squadra forte come la Spagna se vorranno evitare di vedersi ridurre quasi del tutto le loro speranze di qualificazione. Di fronte ci sarà una nazionale, quella di Luis Enrique, che deve vincere a tutti i costi se vuole compromettere quasi definitivamente le possibilità di agguantare il primo posto che porta direttamente in Qatar.