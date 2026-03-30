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NAZIONALI: CILE E MOLDAVIA

Tre granata, uno solo della prima squadra. Programma odierno in questa sosta nazionali che ha visto questa mattina il difensore granata Guillermo Maripan impegnato con il proprio Cile nella gara contro la Nuova Zelanda in quel dell'Eden Park, ad Auckland. Nel pomeriggio, invece, è stato il turno di due giovani della Primavera: Daniel Tonica e Sergiu Perciun. I due talenti granata alle 18:00 italiane sono scesi in campo con la Moldavia sul campo del GSP Stadium, a Nicosia, in Cipro, contro la formazione di casa. Nelle pagine seguenti i dettagli sulle loro prestazioni.

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