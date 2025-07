Ngonge è a Prato allo Stelvio: da domani a disposizione di Baroni

E così Baroni ha avuto il suo rinforzo in attacco. Spazio a Ngonge, pupillo del tecnico, arrivato in serata a Prato allo Stelvio, nella sede del ritiro granata. Ngonge e Baroni hanno condiviso l'esperienza all'Hellas Verona. Un'esperienza dettata da mille difficoltà, ma che in qualche modo ha formato entrambi.