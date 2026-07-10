Nella scorse ore si è chiuso ufficialmente l'iter che ha portato Gaetano Oristanio a vestire la maglia del Torino. Si tratta del primo acquisto del direttore sportivo Gianluca Petrachi in questa sessione di mercato. Il ragazzo arriva dal Parma, con cui ha giocato in prestito nell'ultima stagione. Affare da cinque milioni di euro complessivi per l'esterno. La redazione di Toro News aveva proposto un sondaggio sul gradimento o meno del giocatore da parte dei tifosi.

Oristanio, i tifosi non sono convinti

La maggior parte dei lettori di Toro News ha accolto negativamente l'approdo di Gaetano Oristanio al Torino. La percentuale degli insoddisfatti tocca infatti il 57%, con 602 voti complessivi. Più bassa la percentuale del gradimento per l'ex giocatore del Parma: solo il 43% ha risposto positivamente, con un numero pari a 451 votanti.