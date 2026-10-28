Come sono andati i giocatori del Torino al Fantacalcio in questa giornata? Vediamo i voti dei pagellisti per la nona giornata di Serie A

Redazione Toro News
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Torino-Como 1-3, il postpartita: "Una sconfitta non cancella i progressi di Abate"

TORINO-COMO: I VOTI AL FANTACALCIO

Non riesce il record, per tornare al 2015, agli uomini di Abate che si infrangono contro lo strapotere tecnico e fisico di quelli di Fabregas. Il Como all'Olimpico Grande Torino ne fa tre, in rimonta, e vince contro un Torino che era stato preparato e che, al termine di una prestazione positiva, dà l'idea di non poter fare più di così. Vediamo i voti assegnati dai pagellisti al Fantacalcio per Torino-Como.

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