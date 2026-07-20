Giornata di lavoro a Pinzolo. Nella mattinata di oggi, lunedì 20 luglio, è andata in scena una seduta di allenamento molto dura per i ragazzi di Ignazio Abate. Tra schemi e ripetute sulla lunga distanza, i giocatori granata hanno affrontato una mattinata intensa. Dopo i carichi importanti, alcuni dei calciatori del Torino nell'andare al fiume a sciogliere le fatiche si sono fermati con i tifosi presenti al campo di allenamento per firmare autografi e scattare qualche foto. I primo a fermarsi sono stati Kulenovic, Ilic e Ismajli che hanno iniziato a intrattenersi con i sostenitori granata, seguiti poi da Simeone, Cacciamani, Cereser e Carrascosa. A seguire anche altri, tra i quali Biraghi, Gabellini e Dellavalle.