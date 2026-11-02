Come sono andati i giocatori del Torino al Fantacalcio in questa giornata? Vediamo i voti dei pagellisti per la decima giornata di Serie A
Frosinone-Torino 2-0: il film della partita
FROSINONE-TORINO: I VOTI AL FANTACALCIO
Seconda sconfitta consecutiva per un Torino che, questa volta, non è salvato neanche dalla prestazione. I granata provano a contenere le offensive del Frosinone e a tratti ci riescono. Poi, però, cadono due volte, senza riuscire a dare una reazione contro il gioco di Alvini. La solidità della difesa di Abate si contrappone con l'inconsistenza del resto della squadra. Vediamo i voti assegnati dai pagellisti al Fantacalcio per Frosinone-Torino.
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